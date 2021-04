Trapunte cinesi con marchio “Made in Italy”: denunciata società bergamasca (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partita di oltre cinquemila Trapunte e coperte è stata controllata e in seguito regolarizzata nelle scorse settimane da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della sezione operativa territoriale di Voltri di Genova e di Bergamo, sede di Levate. La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una società bergamasca. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall’Ufficio delle Dogane di Genova 2. Le Trapunte e le coperte, pur essendo corredate da etichette che evidenziavano l’importazione dall’estero, riportavano anche indicazioni fuorvianti che ne avrebbero potuto far presumere erroneamente l’origine italiana. In particolare, sulle confezioni trasparenti figurava il logo in tricolore “Made in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partita di oltre cinquemilae coperte è stata controllata e in seguito regolarizzata nelle scorse settimane da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della sezione operativa territoriale di Voltri di Genova e di Bergamo, sede di Levate. La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall’Ufficio delle Dogane di Genova 2. Lee le coperte, pur essendo corredate da etichette che evidenziavano l’importazione dall’estero, riportavano anche indicazioni fuorvianti che ne avrebbero potuto far presumere erroneamente l’origine italiana. In particolare, sulle confezioni trasparenti figurava il logo in tricolore “in ...

Advertising

zazoomblog : Trapunte cinesi con marchio “Made in Italy”: denunciata società bergamasca - #Trapunte #cinesi #marchio #“Made - osv_angelo : RT @webecodibergamo: Cinquemila trapunte cinesi con etichetta «Made in Italy» fermate a Genova e dirette a Bergamo - webecodibergamo : Cinquemila trapunte cinesi con etichetta «Made in Italy» fermate a Genova e dirette a Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Trapunte cinesi Cinquemila trapunte cinesi con etichetta "Made in Italy" fermate a Genova e dirette a Bergamo La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una società bergamasca. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall'Ufficio delle Dogane di ...

Lavatrice Samsung da 16 kg di carico con 380 di sconto su eBay! ... tra cui uno apposito per coperte e trapunte, e di fianco, il pratico display a LED con tanto di ... rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi , ...

Cinquemila trapunte cinesi con etichetta «Made in Italy» fermate a Genova e dirette a Bergamo La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una società bergamasca. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall’Ufficio delle Dogane di ...

La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una società bergamasca. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall'Ufficio delle Dogane di ...... tra cui uno apposito per coperte e, e di fianco, il pratico display a LED con tanto di ... rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti, ...La merce, di origine cinese, era contenuta in 1.200 colli e diretta a una società bergamasca. Giunta al porto ligure è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari dall’Ufficio delle Dogane di ...