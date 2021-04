Trafugato nella Seconda Guerra Mondiale il dipinto “Nudino femminile” trovato in vendita a Udine

(Di giovedì 15 aprile 2021) I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno restituito, nel pomeriggio del 14 aprile, ila olio su tavola “” dell’artista Guido Cadorin (Venezia, 1892-1976), risalente al 1921, alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina.da ignoti dall’allora Pinacoteca Civica d’Arte Moderna nel corso della, tra il 1944 e il 1945, è stato riconsegnato dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di, Magg. Lorenzo Pella, al Direttore Amministrativo dei Musei Civici di Latina, avv. Elena Lusena, alla presenza del Sindaco, dott. Damiano Coletta, dell’Assessore alla Cultura, dott. Silvio Di Francia, del Presidente della Commissione ...

Gli ultimi passaggi Gli accertamenti condotti nella banca dati hanno appurato la probabile corrispondenza dell'opera, per la descrizione del soggetto, delle dimensioni e dell'anno di realizzazione. Tuttavia, in assenza di fotografie, vi era l'...