Totò | un racconto dedicato al grande principe della risata

(Di giovedì 15 aprile 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 15 aprile 1967 se ne andava Antonio de Curtis noto semplicemente come. Per questo abbiamo deciso di dedicare il nostrodi oggi al. Lo abbiamo fatto ispirandoci ad alcune sue bellissime poesie tratte dal suo famoso libro “’A Livella”. Lo abbiamo fatto unendole in una sola storia Erano davanti a lui come ombre così nitidamente distinte eppure stentava a crederci che fossero proprio il marchese de Bittis e don Gennaro Esposito. Stavano litigando per questioni di vicinanza di tombe perchè il nobile marchese non voleva essere sepolto vicino ad un povero netturbino.Riccio osservava l’accaduto spaventato e divertito da un fatto mai visto prima. D’altronde nonostante i ...