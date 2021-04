Torino verso la Roma: Baselli, fisioterapia (Di giovedì 15 aprile 2021) Torino - In vista della gara contro la Roma , il Torino si è allenato al Filadelfia nella mattinata di oggi. La gara con i giallorossi è in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- In vista della gara contro la, ilsi è allenato al Filadelfia nella mattinata di oggi. La gara con i giallorossi è in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino verso Torino verso la Roma: Baselli, fisioterapia TORINO - In vista della gara contro la Roma , il Torino si è allenato al Filadelfia nella mattinata di oggi. La gara con i giallorossi è in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l'attivazione muscolare, Davide Nicola ha ...

