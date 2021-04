Torino, Nicola ha trasformato Verdi: ora manca solo il gol (Di giovedì 15 aprile 2021) Davide Nicola ha ridato smalto al Torino anche con la nuova posizione di Simone Verdi: il suo salto di qualità in granata Davide Nicola ha cambiato il Torino dopo il suo arrivo sulla panchina granata: il tecnico ha preso il posto di Marco Giampaolo e sta conducendo la squadra ad una salvezza che appariva complicatissima. La Gazzetta dello Sport sottolinea il ruolo di Simone Verdi: Nicola lo ha reinventato mezzala e da quel momento il suo rendimento è decollato. Ora mancano solo i gol. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Davideha ridato smalto alanche con la nuova posizione di Simone: il suo salto di qualità in granata Davideha cambiato ildopo il suo arrivo sulla panchina granata: il tecnico ha preso il posto di Marco Giampaolo e sta conducendo la squadra ad una salvezza che appariva complicatissima. La Gazzetta dello Sport sottolinea il ruolo di Simonelo ha reinventato mezzala e da quel momento il suo rendimento è decollato. Oranoi gol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gazzettaGranata : Torino, Ansaldi:«Abbiamo ritrovato la fame. Nicola ci trasmette positività» #TorinoFC #FVCG #SFT - lio_nicola : @guidotolomei Non toccatemi @CarloPinsoglio1 che faccio un casino che smonto tutta Torino! Poi non ditemi che non ho avvisato - Dalla_SerieA : Torino al lavoro, per Nicola tecnica e partitella - - infoitsport : Torino al lavoro, per Nicola tecnica e partitella - RaiNews : L'economista Carlo Cottarelli, Nicola Graziani, Agi, Marco Castelnuovo, direttore “Corriere Torino”, e Martina Caro… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nicola Torino, Ansaldi:"Abbiamo ritrovato la fame. Nicola ci trasmette positività" L'esterno del Torino Cristian Ansaldi ha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha concesso un'intervista a La Stampa. TORINO - "Quando si perde la fame è normale che in poco tempo una squadra cambi diversi allenatori. Noi l'abbiamo persa senza ...

Cannavacciuolo apre nel paese natale: un omaggio al padre A guidare la cucina sotto la sua supervisione ci sarà Nicola Somma, chef stellato del Cannavacciuolo Bistrot di Torino , originario di queste parti che Cannavacciuolo descrive in questi termini: "È ...

I sondaggi che fanno tremare i giallorossi Da Via del Nazareno, sede nazionale del Pd, trapela grande entusiasmo per i sondaggi in vista delle prossime amministrative eppure nessuno parla di numeri. Nel frattempo Letta incontra Speranza e si p ...

Cannavacciuolo apre nel paese natale: un omaggio al padre L'Italia che vede la ripartenza: Il nuovo ristorante dello Chef stellato, il primo tutto suo, realizzato in una vecchia casa di campagna a Vico Equense. Sarà un trionfo di prodotti locali e grande cuc ...

L'esterno delCristian Ansaldi ha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata Cristian Ansaldi, esterno del, ha concesso un'intervista a La Stampa.- "Quando si perde la fame è normale che in poco tempo una squadra cambi diversi allenatori. Noi l'abbiamo persa senza ...A guidare la cucina sotto la sua supervisione ci saràSomma, chef stellato del Cannavacciuolo Bistrot di, originario di queste parti che Cannavacciuolo descrive in questi termini: "È ...Da Via del Nazareno, sede nazionale del Pd, trapela grande entusiasmo per i sondaggi in vista delle prossime amministrative eppure nessuno parla di numeri. Nel frattempo Letta incontra Speranza e si p ...L'Italia che vede la ripartenza: Il nuovo ristorante dello Chef stellato, il primo tutto suo, realizzato in una vecchia casa di campagna a Vico Equense. Sarà un trionfo di prodotti locali e grande cuc ...