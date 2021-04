Torino. Bambino smarrito a Porta Palazzo ritrovato dalla Municipale (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di mercoledì una pattuglia del Comando di Porta Palazzo della Polizia Municipale, impegnata in un servizio ordinario di controllo sul mercato ortofrutticolo di piazza della Repubblica, ha notato un Bambino di circa 5 anni aggirarsi da solo tra i banchi di vendita. Gli agenti, accortisi che il Bambino era visibilmente spaventato e smarrito, lo hanno avvicinato per tranquillizzarlo e, appurato che nelle immediate vicinanze non era presente nessuno in grado di riconoscerlo, lo hanno accompagnato negli uffici del vicino Comando Territoriale. Una vigilessa con trascorsi da insegnante di scuola elementare si è presa cura del piccolo, lo ha rassicurato e gli ha offerto carta e penna per disegnare nel tentativo di avere informazioni utili per rintracciare i ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di mercoledì una pattuglia del Comando didella Polizia, impegnata in un servizio ordinario di controllo sul mercato ortofrutticolo di piazza della Repubblica, ha notato undi circa 5 anni aggirarsi da solo tra i banchi di vendita. Gli agenti, accortisi che ilera visibilmente spaventato e, lo hanno avvicinato per tranquillizzarlo e, appurato che nelle immediate vicinanze non era presente nessuno in grado di riconoscerlo, lo hanno accompagnato negli uffici del vicino Comando Territoriale. Una vigilessa con trascorsi da insegnante di scuola elementare si è presa cura del piccolo, lo ha rassicurato e gli ha offerto carta e penna per disegnare nel tentativo di avere informazioni utili per rintracciare i ...

