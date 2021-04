Torino, avvocato Chiacchio: «Si giocherà, la Lazio poteva evitare il ricorso» (Di giovedì 15 aprile 2021) Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, ha parlato del recupero della partita contro la Lazio e del ricorso dei biancocelesti Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 ricorso Lazio – «Si poteva evitare il terzo grado di giudizio, per evitare di condizionare il calendario nella fase finale. La Lazio ha ritenuto di fare ricorso e noi contesteremo le loro richieste. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti, saremo pronti a contestare ogni cosa dirà la controparte. Sicuramente è un precedente importante Juve-Napoli. I ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Eduardodel, ha parlato del recupero della partita contro lae deldei biancocelesti Eduardodel, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Siil terzo grado di giudizio, perdi condizionare il calendario nella fase finale. Laha ritenuto di faree noi contesteremo le loro richieste. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti, saremo pronti a contestare ogni cosa dirà la controparte. Sicuramente è un precedente importante Juve-Napoli. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino avvocato Lazio - Torino, l'avv Chiacchio: 'La gara si deve giocare. Situazione diversa rispetto a...' ...- Continua a far discutere il caso Lazio - Torino . Nelle ultime ore il legale granata Eduardo Chiacchio è tornato a parlare della situazione legata al match. Ai microfoni di radio CRC, l'avvocato ha ...

Lazio - Torino, il legale dei granata: 'Il ricorso si poteva evitare' ROMA - Claudio Lotito non molla sulla questione Lazio - Torino. Il patron biancoceleste ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni , ultimo ... l'avvocato del Toro, Eduardo Chiacchio , ha ...

Lazio-Toro, l'avvocato Chiacchio: "Il terzo grado poteva essere evitato" Sicuramente è un precedente importante Juventus - Napoli. La sostanza comunque non cambia, anche Lazio - Torino si deve giocare". L'avvocato è certo che il Toro ne uscirà bene: "Le questioni di Lazio ...

Torino, post antisemita: chiesta l’archiviazione per Monica Amore La consigliera comunale del M5S era stata indagata per diffamazione aggravata dall’odio razziale per alcune immagini pubblicate su Facebook. La Procura: «Nessuna volontà di offendere o diffamare» ...

