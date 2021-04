Torino, Ansaldi:«Abbiamo ritrovato la fame. Nicola ci trasmette positività» (Di giovedì 15 aprile 2021) L’esterno del Torino Cristian Ansaldi ha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata Torino – «Quando si perde la fame è normale che in poco tempo una squadra cambi diversi allenatori. Noi l’Abbiamo persa senza accorgercene, altrimenti non si spiega come l’obiettivo sia passato dalla conquista dell’Europa a quello di non retrocedere così velocemente». Nicola – «Adesso però sono molto fiducioso. Nicola è l’allenatore giusto perché sa come gestire un gruppo e trasmette le sue idee in poco tempo. Poi a me piace particolarmente perché vede sempre il bicchiere mezzo pieno e trasmette positività a tutto l’ambiente. Per certi versi mi ricorda Gasperini: poche idee ma molto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) L’esterno delCristianha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata– «Quando si perde laè normale che in poco tempo una squadra cambi diversi allenatori. Noi l’persa senza accorgercene, altrimenti non si spiega come l’obiettivo sia passato dalla conquista dell’Europa a quello di non retrocedere così velocemente».– «Adesso però sono molto fiducioso.è l’allenatore giusto perché sa come gestire un gruppo ele sue idee in poco tempo. Poi a me piace particolarmente perché vede sempre il bicchiere mezzo pieno ea tutto l’ambiente. Per certi versi mi ricorda Gasperini: poche idee ma molto ...

