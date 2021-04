Top Gun: Maverick, Tom Cruise organizza il press tour mondiale per il prossimo autunno (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante il rinvio della data d'uscita, Tom Cruise sta già organizzando il press tour mondiale per promuovere Top Gun: Maverick, che uscirà nei cinema il prossimo novembre. Tom Cruise è stato fondamentale per lo spostamento della data d'uscita di Top Gun: Maverick, in quanto ha deciso di organizzare un press tour mondiale per promuovere il film il prossimo autunno, quando si spera i cinema avranno riaperto in tutto il mondo. Recentemente, infatti, Top Gun: Maverick è stato spostato al 19 novembre e, da quanto riporta The Hollywood Reporter, Tom Cruise ha sostenuto il rinvio per poter promuovere al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante il rinvio della data d'uscita, Tomsta giàndo ilper promuovere Top Gun:, che uscirà nei cinema ilnovembre. Tomè stato fondamentale per lo spostamento della data d'uscita di Top Gun:, in quanto ha deciso dire unper promuovere il film il, quando si spera i cinema avranno riaperto in tutto il mondo. Recentemente, infatti, Top Gun:è stato spostato al 19 novembre e, da quanto riporta The Hollywood Reporter, Tomha sostenuto il rinvio per poter promuovere al ...

Advertising

playersmag : Paramount rivoluziona il calendario. Le nuove date da Top Gun Maverick al biopic sui Bee Gees… - g_l_s_1 : Tom Cruise di Basiglio. Noi degli anni 80 lo vediamo Top Gun #oppini #ilpuntoz - LorenziAndrea2 : Brivido! Bravissimo Francesco!!??????L'ho preso in giro per ??TOP GUN, ma in realtà è un vero ASSO! Complimenti davvero… - LorenziAndrea2 : NON - CONOSCONO - ??TOP GUN!! ????????????#leredità - Think_movies : “Top Gun: Maverick”: due Nuove Immagini del sequel al cinema a novembre -