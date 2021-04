Tirrenia, Procura di Milano chiede fallimento di Cin: passivo di 200 milioni per debiti per 350 (Di venerdì 16 aprile 2021) La Procura di Milano ha deposito l’istanza di fallimento nei confronti dell’ex Tirrenia. La Cin del gruppo Onorato è esposta per centinaia di milioni. Milano – L’ex Tirrenia rischia seriamente di fallire. La Procura del capoluogo meneghino ha infatti depositato al Tribunale istanza di fallimento nei confronti di Cin, la Compagnia italiana di navigazione del gruppo Onorato. Cin, passivi e debiti Il pubblico ministero Roberto Fontana ha avanzato la richiesta del fallimento durante l’udienza, richiamando l’articolo 162 che regola la “inammissibilità della proposta” del piano di ristrutturazione che Cin aveva annunciato di voler presentare. La Procura di Milano, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladiha deposito l’istanza dinei confronti dell’ex. La Cin del gruppo Onorato è esposta per centinaia di– L’exrischia seriamente di fallire. Ladel capoluogo meneghino ha infatti depositato al Tribunale istanza dinei confronti di Cin, la Compagnia italiana di navigazione del gruppo Onorato. Cin, passivi eIl pubblico ministero Roberto Fontana ha avanzato la richiesta deldurante l’udienza, richiamando l’articolo 162 che regola la “inammissibilità della proposta” del piano di ristrutturazione che Cin aveva annunciato di voler presentare. Ladi, ...

Advertising

iltirreno : ??Neanche in una serie tv su Netflix ci sono così tanti colpi di scena come nella telenovela dell’impero economico d… - PaoloBruciati : RT @TirrenoLivorno: ??Neanche in una serie tv su Netflix ci sono così tanti colpi di scena come nella telenovela dell’impero economico della… - TirrenoLivorno : ??Neanche in una serie tv su Netflix ci sono così tanti colpi di scena come nella telenovela dell’impero economico d… - fabion54 : La Procura di Milano chiede il fallimento di Tirrenia-CIN - TottusinPari : LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO IL FALLIMENTO DI TIRRENIA – CIN: IL 6 MAGGIO E’ ATTESA LA DECISIONE DEI GIUDICI… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Procura La Nuova Sardegna del 16 aprile: il dramma Tirrenia, la società ha i giorni contati SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 16 aprile in primo piano c'è il destino della Tirrenia. La compagnia ha infatti i giorni contati mentre la Procura chiede il fallimento. Difficoltà enormi che potrebbero anche pesare parecchio sulla mobilità dei sardi. Ancora in evidenza anche il ...

Tirrenia: Procura Milano chiede il fallimento di Cin La Procura di Milano ha depositato al Tribunale istanza di fallimento nei confronti di Cin, la Compagnia italiana di navigazione del gruppo Onorato. La richiesta è stata avanzata dal pm Roberto Fontana ...

Tirrenia: chiesto fallimento di Cin, 'è insolvente' (di Francesca Brunati e Igor Greganti) (ANSA) - Un passivo di circa 200 milioni e debiti scaduti per una cifra che va dai 350 ai 400 milioni, di cui 180 nei confronti dell'amministrazione straordinari ...

Tirrenia, Procura di Milano chiede fallimento di Cin: passivo di 200 milioni per debiti per 350 La Procura di Milano ha deposito l'istanza di fallimento nei confronti dell'ex Tirrenia. La Cin del gruppo Onorato è esposta per centinaia.

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 16 aprile in primo piano c'è il destino della. La compagnia ha infatti i giorni contati mentre lachiede il fallimento. Difficoltà enormi che potrebbero anche pesare parecchio sulla mobilità dei sardi. Ancora in evidenza anche il ...Ladi Milano ha depositato al Tribunale istanza di fallimento nei confronti di Cin, la Compagnia italiana di navigazione del gruppo Onorato. La richiesta è stata avanzata dal pm Roberto Fontana ...(di Francesca Brunati e Igor Greganti) (ANSA) - Un passivo di circa 200 milioni e debiti scaduti per una cifra che va dai 350 ai 400 milioni, di cui 180 nei confronti dell'amministrazione straordinari ...La Procura di Milano ha deposito l'istanza di fallimento nei confronti dell'ex Tirrenia. La Cin del gruppo Onorato è esposta per centinaia.