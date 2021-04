Tina Cipollari, rompe il silenzio: il comunicato poco fa (Di giovedì 15 aprile 2021) Tina Cipollari finalmente ha rotto il silenzio e dice la sua sulla propria nemica ormai presente da 10 anni a Uomini e donne. Di recente, Tina Cipollari, si è lasciata andare ad una lunga intervista e ha svelato alcuni segreti sul suo rapporto con Gemma Galgani. La storica opinionista di Uomini e donne non ha dubbi e crede che sia lei stessa la causa dell’ormai “personaggio” che si è creato la torinese. La donna, che continua ad essere assente nel format, ha ammesso testuali parole: E’ falsa e deve solo a me e a Manetti la propria popolarità.” Tina Cipollari è stata molto chiara nel suo lungo sfogo concesso al settimanale Nuovo tv. “Devo chiedere scusa, perché sono stata io a creare quel mostro di Gemma”, ha esordito. Secondo la sua opinione la dama non ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 aprile 2021)finalmente ha rotto ile dice la sua sulla propria nemica ormai presente da 10 anni a Uomini e donne. Di recente,, si è lasciata andare ad una lunga intervista e ha svelato alcuni segreti sul suo rapporto con Gemma Galgani. La storica opinionista di Uomini e donne non ha dubbi e crede che sia lei stessa la causa dell’ormai “personaggio” che si è creato la torinese. La donna, che continua ad essere assente nel format, ha ammesso testuali parole: E’ falsa e deve solo a me e a Manetti la propria popolarità.”è stata molto chiara nel suo lungo sfogo concesso al settimanale Nuovo tv. “Devo chiedere scusa, perché sono stata io a creare quel mostro di Gemma”, ha esordito. Secondo la sua opinione la dama non ...

