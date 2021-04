Thunder Road | la recensione | il poliziotto di Jim Cummings che ci fa ridere | piangere | emozionare

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ladi, sorprendente opera prima di Jimdisponibile da oggi in streaming su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Bruce Springsteen lo aveva già capito nel 1975 che l'unica via per farsi strada nella vita è saltare in macchina e lasciarsi alle spalle la palude della provincia. Il brano del Boss è linfa vitale per l'opera prima di Jim, di cui parliamo nelladi. Il 35enneormai è più di una bella speranza nel mondo dell'indie. Con tre regie all'attivo, tutte interessanti, l'attore e autore ha abbondantemente attirato l'attenzione sulla sua originale visione., film del 2018 scritto, diretto e interpretato da Jim ...

Questo l'esaltante incipit di "", film scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings in uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, ...Questo l'esaltante incipit difilm scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings in uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, ...La recensione di Thunder Road, sorprendente opera prima di Jim Cummings disponibile da oggi in streaming su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Bruce Springsteen lo aveva già capito nel 1975 che l'unica v ...Jim, poliziotto sull'orlo di una crisi di nervi vuole disperatamente essere accettato come figlio, padre, collega, fratello e come uomo. Instabilità di un personaggio che abita con furore una stand-up ...