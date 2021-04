The Prestige e la vera storia di Chung Ling Soo, il mago che si fingeva cinese (Di giovedì 15 aprile 2021) Il mago cinese che compare in una scena di The Prestige è realmente esistito: si tratta di Chung Ling Soo, una creazione di un noto illusionista americano. Chung Ling Soo, presente in una scena di The Prestige, era un personaggio teatrale creato da William Ellsworth Robinson, un illusionista caucasico che, al fine di assecondare l'amore che il pubblico nutriva per qualunque cosa fosse esotica, impersonò un cinese sul palco per ben diciannove anni. Robinson visse gran parte della sua vita nei panni di Chung, senza mai uscire dal personaggio all'interno di qualunque contesto di tipo sociale. L'illusionista morì nel marzo 1918, quando un trucco, definito il cattura proiettile, andò storto. "Mio Dio, mi hanno sparato" ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilche compare in una scena di Theè realmente esistito: si tratta diSoo, una creazione di un noto illusionista americano.Soo, presente in una scena di The, era un personaggio teatrale creato da William Ellsworth Robinson, un illusionista caucasico che, al fine di assecondare l'amore che il pubblico nutriva per qualunque cosa fosse esotica, impersonò unsul palco per ben diciannove anni. Robinson visse gran parte della sua vita nei panni di, senza mai uscire dal personaggio all'interno di qualunque contesto di tipo sociale. L'illusionista morì nel marzo 1918, quando un trucco, definito il cattura proiettile, andò storto. "Mio Dio, mi hanno sparato" ...

