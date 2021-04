The House of the Dead: Remake per Switch si mostra in un nuovo trailer al Nintendo Indie Showcase (Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri, abbiamo ricevuto diversi annunci nell'ambito del Nintendo Indie Showcase che ha mostrato molti giochi su "scala ridotta" in arrivo su Switch. Uno di questi giochi è The House of the Dead: Remake. A sorpresa, il Remake è stato svelato con un nuovo trailer visibile più in basso. Il gioco è stato realizzato dallo sviluppatore MegaPixel Studio e dal publisher Forever Entertainment. Il trailer mette in evidenza una grafica migliorata e le tipiche meccanche di gameplay che i fan conoscono e amano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri, abbiamo ricevuto diversi annunci nell'ambito delche hato molti giochi su "scala ridotta" in arrivo su. Uno di questi giochi è Theof the. A sorpresa, ilè stato svelato con unvisibile più in basso. Il gioco è stato realizzato dallo sviluppatore MegaPixel Studio e dal publisher Forever Entertainment. Ilmette in evidenza una grafica migliorata e le tipiche meccanche di gameplay che i fan conoscono e amano. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : The House Indie World: riassunto dell'evento del 14/04/2021 Carrellata finale: in ordine, abbiamo art of rally (estate), KeyWe (agosto), Labyrinth City " Pierre the Maze Detective (primavera), Weaving Tides (maggio), The House of The Dead Remake (2021), Ender ...

Nintendo Switch, ecco i videogiochi indie che stanno per arrivare Se la vostra passione sono gli sparatutto e siete anche un po nostalgici, aspettate che arrivi The House of The Dead, remake del rail - shooter arcade uscito nel 1997! In estate avremo Skul The Hero ...

The House of the Dead Remake: gli zombie SEGA presto su Nintendo Switch Everyeye Videogiochi

