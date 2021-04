Test salivari al posto dei tamponi nasali per alcuni pazienti, al lavoro il laboratorio di Pievesestina (Di giovedì 15 aprile 2021) Passi avanti sui Test salivari in Emilia - Romagna: presto potranno sostituire i tamponi nasali per alcuni pazienti come i bambini piu' piccoli. Ci sta lavorando il laboratorio di Pievesestina, nella ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 15 aprile 2021) Passi avanti suiin Emilia - Romagna: presto potranno sostituire ipercome i bambini piu' piccoli. Ci sta lavorando ildi, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Test salivari Test salivari al posto dei tamponi nasali per alcuni pazienti, al lavoro il laboratorio di Pievesestina Passi avanti sui test salivari in Emilia - Romagna: presto potranno sostituire i tamponi nasali per alcuni pazienti come i bambini piu' piccoli. Ci sta lavorando il laboratorio di Pievesestina, nella zona di Cesena. '...

Fara Sabina, test salivari per gli alunni dell'istituto comprensivo: al via le adesioni In questo caso, la proposta avanzata dal sindaco sindaco Roberta Cuneo già qualche giorno fa, è quella di far sottoporre i bambini, dalle elementari fino alla prima media, a test salivari, meno ...

Test salivari nelle scuole di Bollate: lo 0.59% è risultato positivo Sono i primi dati emersi dalla sorveglianza molecolare SARS-CoV-2 avviata questo lunedì 12 aprile. Su 2.039 tamponi salivari effettuati 12 sono risultati positivi ...

"Presto in Emilia-Romagna test salivari per i bambini al posto dei tamponi nasali CESENA - Presto i test salivari potranno sostituire i tamponi nasali per alcuni pazienti come i bambini più piccoli: ci sta lavorando il laboratorio di Pievesestina, nella zona di Cesena. "Siamo consa ...

