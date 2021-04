Tensione Usa-Russia, espulsi 10 diplomatici russi. Mosca convoca l’ambasciatore (Di giovedì 15 aprile 2021) espulsi 10 diplomatici russi dagli Stati Uniti. Mosca convoca l’ambasciatore americano. WASHINGTON (STATI UNITI) – Alta Tensione tra Usa e russia. 10 diplomatici russi sono stati espulsi dagli Stati Uniti per le interferenze nelle presidenziali a favore di Donald Trump. Una misura fortemente criticata da Mosca. Il Cremlino, come riportato dall’Ansa, hanno convocato l’ambasciatore americano per chiedere delle spiegazioni. Una misura condivisa con Ue, Gran Bretagna, Canada e Australia che, insieme alla Casa Bianca, hanno anche sanzionati 8 individui legati all’occupazione russa in crimea. Il pugno duro degli Stati ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)10dagli Stati Uniti.americano. WASHINGTON (STATI UNITI) – Altatra Usa e. 10sono statidagli Stati Uniti per le interferenze nelle presidenziali a favore di Donald Trump. Una misura fortemente criticata da. Il Cremlino, come riportato dall’Ansa, hannotoamericano per chiedere delle spiegazioni. Una misura condivisa con Ue, Gran Bretagna, Canada e Australia che, insieme alla Casa Bianca, hanno anche sanzionati 8 individui legati all’occupazione russa in crimea. Il pugno duro degli Stati ...

