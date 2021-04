Tennis | Tathiana Garbin | “Le azzurre stanno bene | siamo convinte di potercela fare contro la Romania”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Motivazione e voglia di. Ledelsono pronte per il confronto di venerdì e sabatolaa Cluj, nella sfida valida per il playoff della Billie Jean King Cup by BNP Paribas (ex Fed Cup), con l’obiettivo di centrare il pass per il turno preliminare del tabellone principale del 2022 di questa rinnovata competizione a squadre. Sul veloce indoor rumeno Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e la “new entry” Bianca Turati sono le convocate scelte da. Un roster di giocatrici privo dellata italiana meglio posizionata nel ranking WTA, vale a dire Camila Giorgi, costretta a dare forfait per la positività a Covid-19. Il matchle padroni di casa ...

Tathiana Garbin: "Le azzurre stanno bene, siamo convinte di potercela fare contro la Romania"

