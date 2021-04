Tennis, Lorenzo Musetti riceve una wild card per il torneo ATP 500 di Barcellona (Di giovedì 15 aprile 2021) Buone notizie in chiave azzurra verso la prossima settimana sul rosso, con Lorenzo Musetti che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo di Barcellona. Il Tennista toscano avrà dunque la possibilità di partecipare all’ATP 500 catalano senza dover passare dalle qualificazioni, facendo compagnia ad altri due azzurri già presenti nella entry list. Sono attualmente iscritti al torneo di Barcellona anche Fabio Fognini e Jannik Sinner, in attesa di capire se Salvatore Caruso (7° alternate) riuscirà a strappare in extremis un posto nel tabellone principale grazie a qualche rinuncia. Gli organizzatori della manifestazione, oltre a Musetti, hanno invitato anche i giovani talenti iberici Jaume Munar e ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Buone notizie in chiave azzurra verso la prossima settimana sul rosso, conche ha ricevuto unaper il tabellone principale deldi. Ilta toscano avrà dunque la possibilità di partecipare all’ATP 500 catalano senza dover passare dalle qualificazioni, facendo compagnia ad altri due azzurri già presenti nella entry list. Sono attualmente iscritti aldianche Fabio Fognini e Jannik Sinner, in attesa di capire se Salvatore Caruso (7° alternate) riuscirà a strappare in extremis un posto nel tabellone principale grazie a qualche rinuncia. Gli organizzatori della manifestazione, oltre a, hanno invitato anche i giovani talenti iberici Jaume Munar e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Lorenzo Tennis, clamoroso a Montecarlo: Evans elimina Djokovic, il mattatore di Sinner ... un tennista che solo 7 giorni fa usciva di scena per mano del giovane azzurro Lorenzo Musetti nel ... FOGNINI SPERANZA AZZURRA - Il tennis italiano è giovane e perennemente in rampa di lancio, ma anche ...

Atp Montecarlo, Djokovic batte Sinner: fuori anche Cecchinato, Caruso e Sonego. Bene Fognini Niente da fare anche per Lorenzo Sonego : nel match che ha chiuso il programma sul Campo Ranieri III, il torinese - n° 28 nel ranking Atp - è stato battuto dal tedesco Alexander Zverev per 6 - 3 6 - ...

Tennis, Lorenzo Musetti riceve una wild card per il torneo ATP 500 di Barcellona Buone notizie in chiave azzurra verso la prossima settimana sul rosso, con Lorenzo Musetti che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo di Barcellona. Il tennista toscano avrà ...

ATP Montecarlo: Zverev esce agli ottavi. Bene Tsitsipas Dopo aver eliminato il nostro Lorenzo Sonego, nel turno precedente, il tedesco non riesce a confermarsi in quello che è stato però un match molto combattuto. l belga, numero 11 del seeding, riesce a ...

