Tennis | Atp Montecarlo | Fognini ai quarti

(Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. -(Adnkronos) - Il campione in carica Fabioapproda aidi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 18 del mondo e 15 del seeding, sconfigge il serbo Filip Krajinovic, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-1), in un'ora e mezza.

Fabio Fognini tiene alto l'onore azzurro al "Rolex Monte - Carlo Masters", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del ...Bravo invece Evans a non permettere al serbo di far partire lo scambio, giocando con tante variazioni: per il britannico si tratta della terza vittoria sul rosso a livello, la prima in generale ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Rafa Nadal, 11 volte campione sulla terra battuta del Principato, raggiunge agevolmente i quarti di finale al torneo Atp ...TENNIS – Nel giorno in cui sono usciti di scena Novak Djokovic e Alexander Zverev, Fabio Fognini a fatto ampiamente la sua parte qualificandosi con pieno merito per i quarti di finale del Masters 1000 ...