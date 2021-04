Tennis | Atp Barcellona | Musetti riceve wild-card per il tabellone principale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, FOGNINI ACCEDE AI QUARTI DI FINALE BATTUTO KRAJINOVIC 6-2, 7-6 #SkyTennis #Tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO: DJOKOVIC ELIMINATO Evans vince 6-4, 7-5 e va ai quarti #SkyTennis #Tennis… - SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - Moixus1970 : RT @SkySport: ?? #Fognini, ai quarti c'è #Ruud ?? Il programma di domani su Sky #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPMontecarlo #Montecarlo https… - Eurosport_IT : Indovinate chi gioca a Barcellona?? ???????? #EurosportTENNIS #Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Continua l'avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo , torneo che nella sua ultima edizione, quella del 2019 , ha visto il successo proprio dell'atleta ligure. A cadere negli ottavi è ...... sia nel 2019, quando poi ha conquistato uno storico trofeo "1000" per iltricolore. Saluta ... Saluta agli ottavi Montecarlo il n.1 dell', Novak Djokovic. Il serbo, che ieri aveva eliminato ...Barcellona, 15 apr. -(Adnkronos) - Lorenzo Musetti ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo Atp 500 di Barcellona in programma la prossima settimana. Gli organizzatori della ...Domani Fabio Fognini si giocherà un posto in semifinale con il norvegese Casper Ruud, n.27 ATP, che ha annullato due match-point allo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.12 del ranking e del seeding vince ...