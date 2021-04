Tenere Tomori | raddoppiare Ibra | un attaccante esterno | le priorità del mercato Milan

(Di giovedì 15 aprile 2021) Giornata di calma piatta aello: Stefano Pioli ha concesso un po' di riposo alla squadra. C'è però unche non si ferma nemmeno oggi: per la dirigenza rossonera sono giorni molto caldi, c'è ...

Ultime Notizie dalla rete : Tenere Tomori

La Gazzetta dello Sport

necessario ? Per Donnarumma è una questione di ingaggio, mentre per la permanenza diconta il cartellino: riscattarlo dal Chelsea, salvo sconti, significa sborsare 28 milioni. Il ...KJAER 6.5 Il danese cerca dia galla il Milan.6.5 I due difensori centrali lavorano bene. THEO HERNANDEZ 4 Disastroso sul gol della Sampdoria, non c'è niente da... Il testo completo di ...Il club bianconero pensa ai due giocatori in scadenza di contratto con il Milan. Per quanto riguarda Calhanoglu, a fargli spazio in squadra potrebbe essere Ramsey Qualcosa è andato decisamente storto ...I rossoneri cercano un giocatore da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e puntano al granata Belotti e al viola Vlahovic ...