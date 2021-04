Taobuk | ‘Metamorfosi d’Europa’ | a giugno la Seconda Conferenza di Messina

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 aprile 2021)-Taormina International Book Festival, lancia il suo segnale per la ripartenza: nel rispetto delle norme di sicurezza, l’11esima edizione si svolgerà dal 17 al 21garantendo continuità al progetto e ai contenuti della kermesse letteraria ideata e diretta da Antonella Ferrara, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con il contributo del Comune di Taormina. Un festival nel quale la letteratura incontra la musica, la danza, l’arte, l’attualità e la memoria, intorno a un tema universale: per il 2021 sarà “Metamorfosi” il filo rosso per un articolato confronto anche sul piano dell’attualità. Dal 18 al 20, infatti,, in collaborazione con il Think Tank Vision e con il supporto dell’Università degli Studi di, ...