Ultime Notizie dalla rete : Tamponi gratuiti Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione TEST GRATIS Tamponi gratuiti, senza limite di età o prescrizione medica. E senza nemmeno dover prendere appuntamento. Si parte domani e fino a settembre: chiunque può sottoporsi al test antigenico ...

Tamponi gratuiti a Termini nell'hub della Croce Rossa: per tutti fino al 30 settembre. E parte il treno Covid free 'Contiamo di fare 3 - 400 tamponi gratuiti quotidiani sia a Roma che a Milano - conclude Mogini - . Poi da maggio saremo pure a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, ...

Milano, tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione Da domani, tamponi rapidi gratuiti per tutti in Stazione Centrale. E partono i primi Frecciarossa Covid-free. Così la Croce Rossa è in prima linea per combattere il ...

Rocca di Botte, screening gratuito per residenti e domiciliati previsto per sabato 17 aprile L'amministrazione comunale di Rocca di Botte, tramite un avviso ufficiale, comunica che sabato 17 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, avrà luogo uno screening ...

