Tamponi gratuiti a Roma, aperto a Termini l’hub della Croce Rossa: come funziona e dove prenotarsi (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via da oggi il servizio della Croce Rossa nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale per effettuare Tamponi antigenici rapidi gratuitamente. Un’attività che, come fa sapere la CRI, da maggio sarà estesa ad altre 9 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia. Tamponi gratuiti a Roma alla Stazione Termini: ecco come funziona Chi vuole ed è di passaggio a Roma Termini da oggi può effettuare un test antigenico rapido, nelle strutture allestite dalla Croce Rossa in collaborazione con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via da oggi il servizionelle stazioni die Milano Centrale per effettuareantigenici rapidi gratuitamente. Un’attività che,fa sapere la CRI, da maggio sarà estesa ad altre 9 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.alla Stazione: eccoChi vuole ed è di passaggio ada oggi può effettuare un test antigenico rapido, nelle strutture allestite dallain collaborazione con ...

Advertising

CorriereCitta : Tamponi gratuiti a Roma, aperto a Termini l’hub della Croce Rossa: come funziona e dove prenotarsi - giusy_dente : Tamponi rapidi gratuiti per tutti alla stazione Centrale di #Milano - SoniaGrispo : Quando condividi la notizia di un servizio offerto al cittadino dal governo per ordinare tamponi rapidi gratuiti e… - RomaSette : #Coronavirus: tamponi rapidi gratuiti a Termini e Milano Centrale con @crocerossa. L’organizzazione scende in campo… - luisannamesseri : RT @davidedesario: Roma Tamponi gratuiti a Termini nell'hub della Croce Rossa: per tutti fino al 30 settembre. E parte il treno Covid free… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi gratuiti Milano, tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione TEST GRATIS Tamponi gratuiti, senza limite di età o prescrizione medica. E senza nemmeno dover prendere appuntamento. Si parte domani e fino a settembre: chiunque può sottoporsi al test antigenico ...

Roma, tamponi gratuiti a Termini nell'hub della Croce Rossa: per tutti fino al 30 settembre. E parte il treno Covid free 'Contiamo di fare 3 - 400 tamponi gratuiti quotidiani sia a Roma che a Milano - conclude Mogini - . Poi da maggio saremo pure a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, ...

Tamponi gratuiti a Roma, aperto a Termini l’hub della Croce Rossa: come funziona e dove prenotarsi Al via da oggi il servizio della Croce Rossa nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale per effettuare tamponi antigenici rapidi gratuitamente. Un’attività che, come fa sapere la CRI, da maggio ...

Tamponi rapidi gratuiti per tutti alla stazione Centrale di Milano Tamponi rapidi gratuiti per tutti, senza limiti di età e necessità di prescrizione. Questa l’iniziativa di Croce Rossa che prenderà il via domani, venerdì 16 aprile, alla stazione Centrale di Milano.

TEST GRATIS, senza limite di età o prescrizione medica. E senza nemmeno dover prendere appuntamento. Si parte domani e fino a settembre: chiunque può sottoporsi al test antigenico ...'Contiamo di fare 3 - 400quotidiani sia a Roma che a Milano - conclude Mogini - . Poi da maggio saremo pure a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, ...Al via da oggi il servizio della Croce Rossa nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale per effettuare tamponi antigenici rapidi gratuitamente. Un’attività che, come fa sapere la CRI, da maggio ...Tamponi rapidi gratuiti per tutti, senza limiti di età e necessità di prescrizione. Questa l’iniziativa di Croce Rossa che prenderà il via domani, venerdì 16 aprile, alla stazione Centrale di Milano.