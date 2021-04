Tamara Ecclestone, svolta nelle indagini sul “furto del secolo”: “I suoi gioielli in oro fusi nel campo rom di Milano” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ha ammesso le sue responsabilità per due furti, ma lo ha fatto quando l’accusa ha derubricato il capo di imputazione riconoscendolo come semplice partecipe invece che di promotore”. A parlare è Angelo Pariani, il difensore di Alessandro Donati, 43 anni, milanese di nascita, famoso a Londra per essere l’autore di alcuni dei furti nelle case più ricche della capitale. Davanti all’Isleworth Crown Court ha ammesso di avere derubato valori, gioielli e denaro per un totale di “circa 25 milioni di euro“, dalle abitazioni di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex-patron miliardario della Formula uno, e Vichai Srivaddhanaprabha, il proprietario del Leicester football club, successivamente scomparso in un incidente in elicottero. Arrestato in Italia su un mandato di cattura europeo nell’ottobre scorso ed estradato un mese dopo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ha ammesso le sue responsabilità per due furti, ma lo ha fatto quando l’accusa ha derubricato il capo di imputazione riconoscendolo come semplice partecipe invece che di promotore”. A parlare è Angelo Pariani, il difensore di Alessandro Donati, 43 anni, milanese di nascita, famoso a Londra per essere l’autore di alcuni dei furticase più ricche della capitale. Davanti all’Isleworth Crown Court ha ammesso di avere derubato valori,e denaro per un totale di “circa 25 milioni di euro“, dalle abitazioni di, figlia dell’ex-patron miliardario della Formula uno, e Vichai Srivaddhanaprabha, il proprietario del Leicester football club, successivamente scomparso in un incidente in elicottero. Arrestato in Italia su un mandato di cattura europeo nell’ottobre scorso ed estradato un mese dopo, ...

