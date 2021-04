Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2021 | risultati e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ilprincipale del torneodi, evento in programma dal 12 al 18 aprile. Il serbo Novak Djokovic guida il seeding, seguito da Daniil Medvedev. La terza testa di serie è Rafa Nadal, che potrà incontrare il numero uno del mondo solo in un’eventuale finale. A rappresentare i colori azzurri ci saranno cinque italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Di seguito tutti glideldi, aggiornati gradualmente. CLICCA QUI PER RIVIVERE IL LIVE DEL SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE (1) Djokovic vs Evans (11) Goffin vs (5) Zverev (4) Tsitsipas b. Garin 6-3 6-4 Davidovich Fokina b. (WC) Pouille 6-2 7-6(2) (6) ...