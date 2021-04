Sul ministro della Salute è fuoco incrociato | da Fratelli d' Italia mozione di sfiducia

Advertising

ilriformista : È evidente che al ministero della Salute c’è un problema che va al di là della campagna scatenata dal centrodestra… - NicolaPorro : Ecco le clip che svelano tutti i misteri sul libro del ministro #Speranza, le bugie sul modello italiano e le frasi… - NicolaPorro : Tornano le polemiche sul concorso dell'ex ministro #Azzolina, l'affondo dei presidi...?? - stefano07169322 : RT @CislNazionale: ?? #LuigiSbarra: incontro positivo al #Mise con il Ministro #Giorgetti. Ora occorre un tavolo permanente sulle tante cris… - samontalbano49 : RT @CislNazionale: ?? #LuigiSbarra: incontro positivo al #Mise con il Ministro #Giorgetti. Ora occorre un tavolo permanente sulle tante cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul ministro

...1,6% perché sembra che tutto questo clamoretetto al 3% del deficit sia destinato ad essere ... Tuttavia, scrive ildel Tesoro Daniele Franco, affidarsi al solo fattore crescita per ...La sua gestione viene definita disastrosa. Una mossa che scuote il centrodestra. Forza Italia non ci sta e con Tajani conferma l'appoggio a Speranza. Ma Salvini, cosa farà?All’espansione monstre del debito non c’era alternativa. Per tutti i Paesi. E non c’è neppure oggi, anche se i vaccini e un virus che non uccide e non contagia più come un anno fa hanno generato l’app ...Tra le cause le continue rotture di alcuni macchinari per processare i tamponi e l’approvvigionamento discontinuo dei reagenti ...