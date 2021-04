(Di giovedì 15 aprile 2021) HaOttaviano Del. O quel che resta di lui, visto che il 76enne ex vice di Luciano Lama nella Cgil e governatore d’Abruzzo ha Parkinson, Alzheimer, un tumore, e non riconosce più neanche i familiari. Oggi, dopo una furibonda battaglia di due ore da parte degli unici contrari, i grillini, il consiglio di presidenza del Senato ha ripristinato il suoo. Gli era stato tolto sei anni fa dall’ex presidente di palazzo Madama, Pietro Grasso, dopo la condanna di Delper una tangente. Proprio questa settimana il suo unico accusatore Vincenzo Angelini, già re delle cliniche private abruzzesi, ha avuto confermati in Cassazione gli otto anni di carcere per malversazioni col servizio sanitario regionale. Con sequestro di tutto il suo patrimonio. Il colpo di scena per Delè arrivato ...

Advertising

GioGalgano : RT @HuffPostItalia: Sui vitalizi ha vinto Del Turco. La legge del contrappasso punisce M5s - StefaniaPietro2 : @FioreSirioprimo @fattoquotidiano A decidere sui vitalizi non è il Sennato, ma la Commissione Contenziosa, completa… - GiammarioDiB : RT @HuffPostItalia: Sui vitalizi ha vinto Del Turco. La legge del contrappasso punisce M5s - StefaniaPietro2 : @AlessandroVi69 @fattoquotidiano Peccato che il governo non c'entri nulla perché sui vitalizi decide la Commissione… - HuffPostItalia : Sui vitalizi ha vinto Del Turco. La legge del contrappasso punisce M5s -

Ultime Notizie dalla rete : Sui vitalizi

agli ex parlamentari 'ci sono due interventi decisivi negli ultimi tempi. La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza ha stabilito che il trattamento pensionistico non può ...agli ex parlamentari "Ci sono due interventi decisivi negli ultimi tempi "ha affermato Paniz - . La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza ha stabilito che il trattamento ...Ripristinato dal Senato per l'ex governatore dell'Abruzzo oggi gravemente malato. Gli era stato tolto sei anni fa ...Il 13 aprile la Commissione contenziosa del Senato, l’organo che decide sui ricorsi interni a Palazzo Madama, ha stabilito il diritto al vitalizio per Roberto Formigoni, ex parlamentare ed ex presiden ...