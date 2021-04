Striscia la Notizia, Scotti e Hunziker nel mirino delle accuse di razzismo. Gerry Scotti ribatte: “Se ho offeso allora ho sbagliato ma attenti all’obbligo del politicamente corretto” (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a far discutere la gag andata in onda a Striscia la Notizia che ha avuto per protagonisti i due conduttori dello show di Antonio Ricci, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Le accuse erano arrivate dagli States dove il movimento Diet Prada ha mosso un vero e proprio plotone di critiche nei confronti del siparietto del programma di Canale 5, appellandosi alle accuse di razzismo. Immediate le scuse di Michelle Hunziker che ha voluto immediatamente contestualizzare meglio l’accaduto sfatando ogni fraintendimento e allontanando le accuse, chiedendo scusa a chiunque si sia sentito ferito. Travolti da una vera ondata di odio e di minacce dopo le accuse ricevute, di oggi le loro parole ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a far discutere la gag andata in onda alache ha avuto per protagonisti i due conduttori dello show di Antonio Ricci,e Michelle. Leerano arrivate dagli States dove il movimento Diet Prada ha mosso un vero e proprio plotone di critiche nei confronti del siparietto del programma di Canale 5, appellandosi alledi. Immediate le scuse di Michelleche ha voluto immediatamente contestualizzare meglio l’accaduto sfatando ogni fraintendimento e allontanando le, chiedendo scusa a chiunque si sia sentito ferito. Travolti da una vera ondata di odio e di minacce dopo lericevute, di oggi le loro parole ...

Advertising

SirDistruggere : A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quand… - liebemaze : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia - francy_flo : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia - 575Army : RT @ipofisi: Una ragazza cinese spiega il suo punto di vista riguardo alla “gag” su Striscia La Notizia. Uomo medio: - h4nkf4n : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia -