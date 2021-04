Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker al centro delle polemiche: ecco cos’è successo (Di giovedì 15 aprile 2021) I due attuali conduttori di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, nelle ultime ore sono finiti al centro delle polemiche. Michelle e Gerry sono stati infatti accusati di razzismo a seguito della puntata del tg satirico andata in onda ieri sera. Nel lanciare un servizio di Pinuccio sulla gestione della sede Rai a Pechino, i due hanno ironizzato sulla pronuncia cinese accompagnando il tutto all’imitazione degli occhi a mandorla. Questo gesto è stato preso di mira dalla pagina Instagram Diet Prada e dallo scrittore Louis Pisano che ha reso pubblico il suo pensiero, condiviso proprio dalla pagina in questione che da sempre si occupa non solo di moda, ma anche di argomenti di grande ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) I due attuali conduttori dila, nelle ultime ore sono finiti alsono stati infatti accusati di razzismo a seguito della puntata del tg satirico andata in onda ieri sera. Nel lanciare un servizio di Pinuccio sulla gestione della sede Rai a Pechino, i due hanno ironizzato sulla pronuncia cinese accompagnando il tutto all’imitazione degli occhi a mandorla. Questo gesto è stato preso di mira dalla pagina Instagram Diet Prada e dallo scrittore Louis Pisano che ha reso pubblico il suo pensiero, condiviso proprio dalla pagina in questione che da sempre si occupa non solo di moda, ma anche di argomenti di grande ...

LegaSalvini : GERRY SCOTTI E LA HUNZIKER FANNO IL VERSO AI CINESI. LA TERRIBILE ACCUSA DI RAZZISMO SCATENA IL CAOS SUL WEB Ma vi… - nosedrip_blu : RT @thevisioncom: Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati accusati di aver deriso la comunità asiatica in una puntata di Striscia la no… - salvalasilvia : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia - sia_riuk : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - fvnfact : RT @andreants2: L’italia se non fosse esistita striscia la notizia -