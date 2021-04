Stretta monopattini | parte l’iter | alla guida solo se maggiorenni

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Si avvia alla Camera l’iter parlamentare della proposta di legge, targata Forza Italia, che mira a regolamentare l’uso dei monopattini elettrici introducendo alcune novità rispetto alle norme vigenti: obbligo del casco, uso solo per chi è maggiorenne, nuovi limiti alla velocità, divieto di guida dopo il tramonto, sosta vietata sui marciapiedi. Insomma, una ‘stretta’ per cercare di ridurre gli incidenti – in alcuni casi mortali – provocati dai dispositivi di micromobilità elettrica, con multe da 50 a 250 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della confisca della ‘tavoletta’. La proposta, a prima firma del deputato azzurro Roberto Rosso, è stata incardinata in commissione Trasporti con l’illustrazione della relatrice Elena Maccanti (Lega). Il testo arriva a quasi due anni dal decreto del giugno 2019 che ha introdotto la sperimentazione nelle città anche con il noleggio dei monopattini in formula sharing.