In futuro dovremo affrontare varianti più insidiose : succede già oggi con la brasiliana . I richiami dovranno proteggerci da un virus scaltro , capace di aggirare le difese immunitarie con i suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Spray pillole "Spray, pillole e cerotti". Ecco le difese del futuro contro il Covid Sfruttano la somministrazione di spray intranasale, una strada diversa da quelle finora battute, ... Invece di pensare a pillole o zuccherini, la scommessa vera sarà poter disporre in tempo utile, e in ...

Il peggio viene dalle Regioni Cerotti, pillole, spray, un armamentario di nuova generazione che potrebbe ricondurre il prossimo attacco virale a trascurabili conseguenze. Di questo - credo - potrebbe occuparsi sin d'ora il ...

"Spray, pillole e cerotti" Ecco le difese del futuro L’infettivologo Menichetti: il virus muta e noi dobbiamo aggiornarci "Gli effetti collaterali caleranno ma ora acceleriamo le immunizzazioni" ...

Vaccini | Da AstraZeneca spray al Vaxart in pillole: il futuro anti-Covid Non più solo ago e siringa. La svolta nella battaglia vaccinale al covid-19 passa attraverso le novità della medicina. Nei laboratori di tutto il mondo infatti, si stanno ...

