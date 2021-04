Spostamenti e riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri: la bozza delle Regioni con le misure (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti riaperture Riaperture e spostamenti: ecco cosa chiedono le Regioni al Governo E' previsto questo pomeriggio un incontro tra le Regioni ed il Governo per discutere sulle riaperture, anche in zona rossa, e sugli spostamenti. Come riporta il Corriere della Sera, sono sei le pagine della bozza, divisa in tra capitoli: Ristorazione, Palestre e piscine e Cinema e ...

Nuova mappa Ue delle zone a rischio: Puglia, Piemonte e Valle d'Aosta in rosso scuro ... quelle per l'appunto rosso scuro, si hanno maggiori limitazioni agli spostamenti, con l' obbligo ... Il Portogallo si conferma arancione a più di una settimana dalle graduali riaperture. Mentre nel ...

Dal 2 maggio – Ok allo spostamento tra regioni, ristoranti e bar aperti, anche piscine e palestre Le Regioni hanno presentato al governo le proposte per le riaperture previste per il mese di maggio. I Presidenti delle Regioni sostanzialmente chiedono un segnale forte e propongono riaperture che po ...

Commercio Mugello: sostegni e riaperture, il punto e proposte in 'summit' on line Oltre 50 tra rappresentanti di associazioni di categoria, di attività commerciali e d'imprese e amministratori locali hanno partecipato alla riunione on line organizzata dall'Unione dei Comuni del Mug ...

