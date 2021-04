Spostamenti, coprifuoco, bar, ristoranti e sport: cosa cambia a maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) cosa cambia da maggio, mese delle riaperture: coprifuoco posticipato, ristoranti aperti la sera e via libera (almeno in parte) allo sport. Entra nel vivo la discussione sulle riaperture che, salvo clamorosi colpi di scena o rare eccezioni, dovrebbero iniziare a maggio, forse a partire dalla metà del mese. L’idea è quella di mantenere un approccio prudente per poi riaprire sul serio, consentendo alle attività di restare aperte e con restrizioni meno soffocanti. Andiamo a vedere allora cosa cambia a maggio, quelle che potrebbero essere le nuove regole alla luce delle riaperture. Mario DraghiEmergenza coronavirus in Italia, l’analisi della cabina di regia A dettare legge sono comunque i numeri, i dati ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)da, mese delle riaperture:posticipato,aperti la sera e via libera (almeno in parte) allo. Entra nel vivo la discussione sulle riaperture che, salvo clamorosi colpi di scena o rare eccezioni, dovrebbero iniziare a, forse a partire dalla metà del mese. L’idea è quella di mantenere un approccio prudente per poi riaprire sul serio, consentendo alle attività di restare aperte e con restrizioni meno soffocanti. Andiamo a vedere allora, quelle che potrebbero essere le nuove regole alla luce delle riaperture. Mario DraghiEmergenza coronavirus in Italia, l’analisi della cabina di regia A dettare legge sono comunque i numeri, i dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti coprifuoco Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, le ipotesi per le riaperture spinte dalle Regioni ... che spingono per riaprire i ristoranti a pranzo e a cena e per il ripristino degli spostamenti tra ...che dovrebbe inevitabilmente essere accompagnato da uno slittamento di una - due ore del coprifuoco ...

Le riaperture di maggio: prima i ristoranti, poi cinema, palestre e piscine. Il nodo degli spostamenti tra regioni Ma se i ristoranti riapriranno la sera, è chiaro che il coprifuoco dovrà scattare più tardi. Riaperture, le ipotesi Riaperture ristoranti, cinema e palestre: il possibile percorso dal 20 aprile ...

Autocertificazione aprile 2021 zona rossa o arancione: ecco il modulo PDF editabile da stampare Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Resta in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5 ...

Via il coprifuoco, sì agli spostamenti e spiagge a maggio. Rassegna stampa 15 aprile Venerdì, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, si va verso una nuova riunione della cabina di regia del governo, presieduta dal premier Mario Draghi, sulla situazione epidemiologica in Italia.

