Advertising

FratellidItalia : ?? Lo #sport è sinonimo di #salute: le #palestre chiuse rappresentano l'ennesimo controsenso che al più presto va ri… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: prevenzione, protocollo Lega-Pro-Sport e Salute Istituto di Medicina dello Sport al servizio delle squadre di C - solopallone : Calcio: prevenzione, protocollo Lega-Pro-Sport e Salute - TV7Benevento : Sport e Salute: Cozzoli, 'Tavolo tecnico al Ministero della Salute ottima iniziativa'... - apetrazzuolo : Lega Pro: protocollo con Sport e Salute per la prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

Da oggi i club di Lega Pro potranno accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni medico - sanitarie fornite dall'Istituto di Medicina dello, polo di eccellenza diSpA, che ha il compito di tutelare il benessere psico - fisico degli atleti. Ciò è stato reso possibile grazie ad un accordo siglato quest'oggi a Roma dal Presidente della Lega Pro, ......per i detenuti del Marino in modo speciale per i reclusi della sezione "articolazione... sia per gli aspetti prettamente salutari psicofisici legati allo, che per combattere il rischio ...Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - “Il tavolo tecnico La salute nello sport, annunciato oggi dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa è un'ottima ...Questa mattina, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, è stato presentato il tavolo tecnico “La Salute nello sport”, fortemente ...