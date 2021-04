Spoiler Amici 20: ecco il nuovo eliminato di sabato 17 aprile e le sfide della puntata (Di giovedì 15 aprile 2021) Le nuove anticipazioni del serale di Amici 20 che vedremo in onda sabato 17 aprile 2021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, potrebbero creare particolare curiosità per via del nuovo eliminato (non proseguite se non volete degli Spoiler). Spoiler Amici 20: ecco il nuovo eliminato Secondo ciò che riportano le mitiche talpe del Twitter de... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021) Le nuove anticipazioni del serale di20 che vedremo in onda172021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, potrebbero creare particolare curiosità per via del(non proseguite se non volete degli).20:ilSecondo ciò che riportano le mitiche talpe del Twitter de... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

adorevstylez : vediamo se riesco ad arrivare a sabato senza spoiler di amici?? - sweatvlouis : tremo quando vedo amici spoiler in tendenza - gmearthling : SPOILER - - - - - - - - Felice per Serena che si sia salvata per prima. Però secondo me Amici lo vincerá Deddy d… - Justgio : Ho eliminato la tendenza amici spoiler perché mi avete rotto il cazzo! Spero che Maria vi denunzi tutti ?? #AMICI20 - Laura2725237599 : RT @Ro60638406: RAGA DOBBIAMO SPINGERE DI PIÙ C'è amici spoiler quindi FORZAAAA FORZAAAA FORZAAAA #tommasozorzi #tzvip -

