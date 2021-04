Speranza: 'sostegno a ricerca per terapie personalizzate contro emofilia' (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Speranza: 'sostegno a ricerca per terapie personalizzate contro emofilia' Inoltre, ha aggiunto Speranza, "ritengo prioritario concentrare tutte le energie nel rafforzamento della medicina territoriale, della telemedicina e della teleassistenza che sono tra i pilastri della ...

Speranza: ‘sostegno a ricerca per terapie personalizzate contro emofilia’ Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – “Dobbiamo sostenere la ricerca di terapie personalizzate sempre più efficaci per rispondere in modo adeguato ai bisogni clinici e sociali di chi è affetto da emofili ...

