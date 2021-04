Speranza: “Misure troppo severe? Terapie intensive al 41%. Non chiamiamo i medici eroi per poi fare il contrario di ciò che chiedono” (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’ultimo monitoraggio, dopo ben 4 settimane di Misure molto severe, ci segnala che le Terapie intensive sono ancora occupate al 41%. È un dato, nella sua rilevanza, che dovrebbe far riflettere chi continua a sostenere che stiamo adottando Misure troppe severe”, così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa urgente in Aula alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. “Proprio sul livello di occupazione delle Terapie intensive dobbiamo ascoltare e valutare con la massima attenzione il grido di accorato allarme che, ancora una volta, ci viene dai nostri medici”, ha proseguito sottolineando “con franchezza” che non è possibile “continuare a chiamarli eroi e poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’ultimo monitoraggio, dopo ben 4 settimane dimolto, ci segnala che lesono ancora occupate al 41%. È un dato, nella sua rilevanza, che dovrebbe far riflettere chi continua a sostenere che stiamo adottandotroppe”, così il ministro della Salute, Roberto, durante l’informativa urgente in Aula alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. “Proprio sul livello di occupazione delledobbiamo ascoltare e valutare con la massima attenzione il grido di accorato allarme che, ancora una volta, ci viene dai nostri”, ha proseguito sottolineando “con franchezza” che non è possibile “continuare a chiamarlie poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Misure Sgarbi a Speranza: "Un giorno finirete in tribunale" ... intervenendo in aula alla Camera sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza. "Perché continuate questa finzione nel perseverare nelle misure assurde che voi avete assunto. Se io ...

AstraZeneca, Speranza: '18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni: è efficace, sicuro e salva vite' ...chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l'allentamento delle misure ... Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera in merito al ...

Speranza: “Ci sono condizioni per uscire dalla tempesta, AstraZeneca è un vaccino sicuro” Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Cdm”, ha conlcuso Speranza.

Covid, Vittorio Sgarbi inviperito con Roberto Speranza: "Responsabili di disagio e morte, finirete in tribunale" "Perché - attacca Sgarbi - continuate questa finzione nel perseverare nelle misure assurde che voi avete assunto. Se io sono stato vaccinato dovrei dare la sensazione della salute che ho raggiunto, ...

