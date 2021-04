Speranza | «Guardiamo con fiducia a nuova fase | in arrivo 45 milioni di dosi di vaccino»

(Di giovedì 15 aprile 2021)riaperture – Giovedì 15 aprile 2021. «La domanda che si pongono tutti è: quando ne usciremo? Ecco perché voglio dare oggi un messaggio di, non sottovaluto le difficoltà che abbiamo ancora davanti ma credo ci siano le condizioni per guardare con ragionata positività alle fasi successive». Così il ministro della Salute Robertoè intervenuto oggi nell’informativa alla Camera in merito all’aggiornamento della campagna vaccinale anti-Covid, ricordando di aver detto «la verità anche quando era scomoda».riaperture,per l’Italia: in45didi«Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi ...

15 apr 12:15: "con fiducia alla nuova fase" 'Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia ..."Su 32 milioni di vaccinazioni e 222 segnalazioni di eventi avversi per il vaccino di AstraZeneca - ha spiegato- ci sono 82 eventi avversi di cui 18 fatali: è un fenomeno molto ridotto che ...ROMA (ANSA) – “Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le ...Speranza riaperture quando? Il ministro è intervenuto nell'informativa alla Camera in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale.