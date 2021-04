Spaventoso schianto all' alba | Volante della polizia schiacciata contro il muro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso schianto

La Gazzetta di Modena

Impatto violento ma, fortunatamente, senza conseguenze. Coinvolte in un incidente avvenuto al rione Aria Sana di Lecce - vicino all'ospedale Vito Fazzi - una Golf e un' auto della Polizia, sezione ...oggi pomeriggio lungo la Valdaso, in territorio di Altidona. A scontrarsi una Fiat Punto e furgone. E a riportare la peggio è stata la donna al volante della vettura. Un impatto ...BASSANO. Momenti di grandissima paura nel vicentino. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo a causa della grandine e si è schiantato più volte contro il guardrail a lato della carreg ...Spaventoso incidente ieri pomeriggio in Strada Contrada, rimasta chiusa per due ore per i soccorsi e i rilievi. È successo verso le 16.30 all’altezza del civico 36, a 200 metri circa dall’intersezione ...