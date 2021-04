Spal-Ascoli ( venerdì 16 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 15 aprile 2021) Anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B che vede la Spal di Rastelli impegnata nella difficile sfida interna contro l’Ascoli di Sottil. Bella vittoria per gli emiliani sul campo del Lecce nell’ultimo turno. Un colpo esterno di spessore contro la squadra più in forma del torneo, firmato Valoti e Okoli, che riporta la squadra in piena zona playoff e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 15 aprile 2021) Anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B che vede ladi Rastelli impegnata nella difficile sfida interna contro l’di Sottil. Bella vittoria per gli emiliani sul campo del Lecce nell’ultimo turno. Un colpo esterno di spessore contro la squadra più in forma del torneo, firmato Valoti e Okoli, che riporta la squadra in piena zona playoff e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Spal Ascoli Spal - Ascoli, marchigiani a caccia della prima volta Sarà una sida tutta da seguire quella in programma venerdì 16 aprile alle 21 al "Mazza" tra Spal e Ascoli e valida come anticipo della 34a giornata. A caccia di obiettivi opposti, playoff e salvezza, ferraresi e marchigiani si affronteranno dopo le belle vittorie su Lecce e Monza nell'ultimo ...

Orlandin presenta Spal - Ascoli: "Rastelli ha dato maggiore consapevolezza ma deve far fronte ad assenze pesanti" Abbiamo affidato alla penna del giornalista Alessandro Orlandin, direttore responsabile del portale d'informazione Lospallino.com, la presentazione dalla sponda biancazzurra del match Spal - Ascoli in programma Venerdì 16 Aprile alle ore 21 allo stadio "Mazza" per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Le quattro partite della gestione - Rastelli hanno contribuito a ...

Parlaci del nostro avversario: il Lecce raccontato da Alessio Amato Dopo le due sconfitte consecutive nelle trasferte con Ascoli e Reggina, il L.R. Vicenza si ripresenta sabato al “Menti”, per affrontare un avversario di tutto rispetto, rappresentato dal Lecce attualm ...

Lecce col migliore reparto offensivo Poi c’è l’Empoli ferrara. Da quando Massimo Rastelli è insediato sulla panchina della Spal, la squadra biancazzurra ha sempre assaporato il gusto di veder gonfiata la rete della porta avversaria. Nelle due circostanze ...

