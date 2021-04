Sony World Photography Awards 2021: tutte le foto dei vincitori (Di giovedì 15 aprile 2021) Il premio più ambito, Photographer of the Year, è andato a Craig Easton. Il documentarista britannico ha vinto con la serie Bank Top, realizzata in collaborazione con lo scrittore e studioso Abdul Aziz Hafiz, in cui si esamina come vengono rappresentate, spesso erroneamente, le comunità nel nord dell’Inghilterra. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Il premio più ambito, Photographer of the Year, è andato a Craig Easton. Il documentarista britannico ha vinto con la serie Bank Top, realizzata in collaborazione con lo scrittore e studioso Abdul Aziz Hafiz, in cui si esamina come vengono rappresentate, spesso erroneamente, le comunità nel nord dell’Inghilterra.

Advertising

Dw40031913 : Call of Duty: Il torneo Mobile World Championship è tornato: oltre 2 milioni di dollari di premi in palio! -… - Nicco2D : @RpgBox77 @Spartano_78 A livello di esclusive Nintendo ha platform,un action open world(si Zelda non è un GDR) un J… - Nicco2D : Poi provate a controllare cosa c'è il lavorazione dagli acclamati studi prime parti Sony... action in terza persona… -