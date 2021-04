Sony World Photography Awards 2021: le foto dei vincitoriHDblog.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutti gli scatti premiati dalla WPA. Fra questi anche due italianiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutti gli scatti premiati dalla WPA. Fra questi anche due italianiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Sony World Sony World Photography Awards 2021: le foto dei vincitori In una cornice ancora una volta digitale, si è svolta la cerimonia di chiusura del Sony World Photography Awards , il contest che premia ogni anno la fotografia d'autore in varie categorie. Il premio più ambito, quello del fotografo dell'anno, è andato al britannico Craig Easton , ...

