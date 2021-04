SNAI – F1: Verstappen aggancia Hamilton in quota a Imola duello ad armi pari (Di giovedì 15 aprile 2021) (Milano 15 aprile 2021) - L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25. Bottas insegue a distanza, le due Ferrari nelle retrovie. Milano, 15 aprile 2021 – La nuova stagione di Formula 1 ha dato già spunti interessanti, a partire da un Lewis Hamilton non più dominante come in passato, benché vincente nella prima gara in Bahrain. Con il Mondiale che si sposta a Imola per il GP Emilia-Romagna, il britannico della Mercedes punterà a un bis tutt'altro che semplice, vista la presenza di un rivale in stato di grazia come Max Verstappen, che aumenta sensibilmente le possibilità di successo della Red Bull. Gli analisti SNAI per la gara di domenica vedono un testa a testa serrato, tanto da dare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Milano 15 aprile 2021) - L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25. Bottas insegue a distanza, le due Ferrari nelle retrovie. Milano, 15 aprile 2021 – La nuova stagione di Formula 1 ha dato già spunti interessanti, a partire da un Lewisnon più dominante come in passato, benché vincente nella prima gara in Bahrain. Con il Mondiale che si sposta aper il GP Emilia-Romagna, il britannico della Mercedes punterà a un bis tutt'altro che semplice, vista la presenza di un rivale in stato di grazia come Max, che aumenta sensibilmente le possibilità di successo della Red Bull. Gli analistiper la gara di domenica vedono un testa a testa serrato, tanto da dare a ...

