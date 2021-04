Slavia Praga-Arsenal 0-4 | gol Lacazette | gioco di prestigio e poker londinese VIDEO

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alexandreha firmato il quarto gol, valso lo 0-4 durante. L’attaccante francese ha completato una doppietta straordinaria e importantissima, in Repubblica Ceca, garantendo agli ospiti il passaggio del turno. La seconda rete diè stata caratterizzata da undinello stretto, ulteriormente impreziosito da un mancino violento e preciso; magnifica realizzazione dell’ex attaccante del Lione. Di seguito ildel gol di, fatale per lo. GOLSportFace.

Peccato che il tabellone abbia formato questo accoppiamento, perché contro Villarreal, Dinamo Zagabria, Arsenal o Slavia Praga il compito sarebbe stato forse più semplice; eppure arrivati a questo ... L'Arsenal, infatti, ci ha messo solo mezz'ora per segnare 3 gol ed eliminare lo Slavia Praga in Repubblica Ceca. Il Manchester United, invece, dopo il vantaggio con Cavani ha pensato a mantenere il ... Pagato 80 milioni nel 2019, deludente nella passata stagione, l'ex Lille è risultato decisivo nel doppio scontro contro lo Slavia Praga.