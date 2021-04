Sinner e Djokovic: il racconto del primo incontro (Di giovedì 15 aprile 2021) In questo momento si sta giocando il “Masters 1000” di Montecarlo e uno dei più giovani tennisti italiani non ha potuto nulla contro un gigante del tennis. I giocatori in questione sono Jannik Sinner e Novan Djokovic che si sono sfidati a suon di racchette nel torneo del Principato di Monaco. Non era però la prima volta che i due si incontravano, si conoscono infatti da diversi anni. La classifica ATP è ricca di italiani Sinner e Djokovic, come si sono conosciuti? Sinner e Djokovic si sono appena sfidati nel “Masters 1000” di Montecarlo dove a trionfare è stato il serbo numero uno al mondo. Il giovane tennista altoatesino, esce dalla competizione a testa alta: ha sfidato un grande campione e può essere soddisfatto delle proprie prestazioni. Non era però la prima volta che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) In questo momento si sta giocando il “Masters 1000” di Montecarlo e uno dei più giovani tennisti italiani non ha potuto nulla contro un gigante del tennis. I giocatori in questione sono Jannike Novanche si sono sfidati a suon di racchette nel torneo del Principato di Monaco. Non era però la prima volta che i due si incontravano, si conoscono infatti da diversi anni. La classifica ATP è ricca di italiani, come si sono conosciuti?si sono appena sfidati nel “Masters 1000” di Montecarlo dove a trionfare è stato il serbo numero uno al mondo. Il giovane tennista altoatesino, esce dalla competizione a testa alta: ha sfidato un grande campione e può essere soddisfatto delle proprie prestazioni. Non era però la prima volta che ...

