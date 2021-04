Simpson, il doppiatore di Apu si scusa con la comunità indiana: il motivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il doppiatore Hank Azaria ha voluto chiedere scusa alla comunità indiana per il modo in cui ha prestato la voce ad Apu, noto personaggio de I Simpson. Apu (screenshot video)“C’è una parte di me che vorrebbe andare da ogni singolo indiano in questo Paese per chiedergli personalmente scusa”. A dirlo è Hank Azaria, il doppiatore statunitense che ha prestato la voce ad Apu Nahasapeemapetilon, il famoso commerciante indiano de I Simpson che fino al 2016 è stato tra i personaggi di punta della storica saga, arrivata ad oggi a circa 700 episodi distribuiti in oltre 30 stagioni. Le scuse del doppiatore alla comunità indiana sono arrivate ai microfoni del podcast Armchair Expert, dove ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) IlHank Azaria ha voluto chiedereallaper il modo in cui ha prestato la voce ad Apu, noto personaggio de I. Apu (screenshot video)“C’è una parte di me che vorrebbe andare da ogni singolo indiano in questo Paese per chiedergli personalmente”. A dirlo è Hank Azaria, ilstatunitense che ha prestato la voce ad Apu Nahasapeemapetilon, il famoso commerciante indiano de Iche fino al 2016 è stato tra i personaggi di punta della storica saga, arrivata ad oggi a circa 700 episodi distribuiti in oltre 30 stagioni. Le scuse delallasono arrivate ai microfoni del podcast Armchair Expert, dove ha ...

