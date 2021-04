Simpson, il doppiatore di Apu Hank Azaria chiede scusa: “Vorrei poter incontrare personalmente ogni indiano” (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha prestato la voce al famoso personaggio indiano dei Simpson Apu ma ora fa un passo indietro sulla propria interpretazione e si rivolge a tutta la comunità indiana: “Mi scuso davvero. È importante”. Parliamo di Hank Azaria, comico e doppiatore statunitense che – come riportato anche dalla Cnn – dopo più di un anno dall’abbandono del personaggio della fortunata sitcom animata, ha dichiarato: “Mi dispiace aver partecipato alla creazione di quel personaggio. Una parte di me sente la necessità di andare da ogni singola persona indiana in questo paese e chiedere scusa personalmente. E a volte lo faccio”, ha detto 3 giorni fa durante un intervento al podcast americano Armchair Expert with Dax Shepard. Hank ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha prestato la voce al famoso personaggiodeiApu ma ora fa un passo indietro sulla propria interpretazione e si rivolge a tutta la comunità indiana: “Mi scuso davvero. È importante”. Parliamo di, comico estatunitense che – come riportato anche dalla Cnn – dopo più di un anno dall’abbandono del personaggio della fortunata sitcom animata, ha dichiarato: “Mi dispiace aver partecipato alla creazione di quel personaggio. Una parte di me sente la necessità di andare dasingola persona indiana in questo paese ere. E a volte lo faccio”, ha detto 3 giorni fa durante un intervento al podcast americano Armchair Expert with Dax Shepard....

