Sileri: “Piano pandemico non aggiornato? La responsabilità è dei singoli tra i burocrati. Se c’è una mela marcia, va tolta dal cesto” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Attacchi al ministro Speranza? Siamo stati tanto soli in questi mesi. Le critiche ci sono sempre state, ma queste vanno fatte in maniera costruttiva. Non credo che sia il momento di attaccare, ma di stare tutti uniti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che si pronuncia anche sulle indagini avviate dalla procura di Bergamo sul Piano pandemico italiano mai aggiornato dal 2006: “Se vi sono responsabilità, credo che vadano individuati nei singoli, che sicuramente non sono politici, ma tecnici e burocrati, gli stessi che io spesso ho attaccato. Io, Speranza e Zampa siamo arrivati al ministero della Salute nel settembre del 2019 e il Piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Attacchi al ministro Speranza? Siamo stati tanto soli in questi mesi. Le critiche ci sono sempre state, ma queste vanno fatte in maniera costruttiva. Non credo che sia il momento di attaccare, ma di stare tutti uniti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che si pronuncia anche sulle indagini avviate dalla procura di Bergamo sulitaliano maidal 2006: “Se vi sono, credo che vadano individuati nei, che sicuramente non sono politici, ma tecnici e, gli stessi che io spesso ho attaccato. Io, Speranza e Zampa siamo arrivati al ministero della Salute nel settembre del 2019 e il...

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Piano Sileri è chiaro: 'Programmare riaperture a maggio sulla base dei dati' Per quanto riguarda il vaccino di Johnson & Johnson, sospeso in America, secondo Sileri "è ... "il numero di dosi in arrivo ad aprile è basso" e "in questo momento poco altereranno il piano vaccinale, ...

Vaccino Johnson & Johnson: in Italia limite di età come per AstraZeneca ... prosegue poi Sileri, 'oltre alle 8 milioni di dosi previste ad aprile ne arriveranno altre. Il numero di dosi di J&J in arrivo ad aprile è basso, in questo momento altereranno poco il piano ...

Draghi forza il gioco. Siamo pronti a un governo senza Speranza? Possiamo augurarci un governo senza Speranza? Il gioco di parole è quasi inevitabile ma la questione è seria. Il ministro della salute è in bilico, se si vuol credere a fonti giornalistiche e a voci d ...

Pandemia, Sileri: 'Immunizzare gli anziani aiuta la ripresa'. Vaccini, Curcio: 'Troppi non si prenotano' ROMA, 14 apr. - "Il piano vaccinale è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. E c'è scritto chiaramente che bisogna procedere per classi di età" ha dichiarato Pierpaolo Sileri, sottosegretario ...

