Signorini sarà al GF Vip 6 | e ha svelato il nome di un volto che vorrebbe allo show

Advertising

Barbycancerina : @Agent__Beast Per me Dayana sarà opinionista del gf ....questa cosa dopo l'intervista a guida tv e dopo averci pecc… - Pih981 : RT @perchetendenzat: “ Signorini “: perché nella trasmissione #IlPuntoZ ha confermato le anticipazioni, sarà lui a condurre il #GFVIP6 Un… - pizzaandbeer_ : RT @perchetendenzat: “ Signorini “: perché nella trasmissione #IlPuntoZ ha confermato le anticipazioni, sarà lui a condurre il #GFVIP6 Un… - Claudia08301771 : RT @perchetendenzat: “ Signorini “: perché nella trasmissione #IlPuntoZ ha confermato le anticipazioni, sarà lui a condurre il #GFVIP6 Un… - sonounatiziaa : RT @perchetendenzat: “ Signorini “: perché nella trasmissione #IlPuntoZ ha confermato le anticipazioni, sarà lui a condurre il #GFVIP6 Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Signorini sarà

Alex Malpassi e Lucahanno 'timbrato' nel complesso 13 volte (8 in consiglio e 5 in commissione), per loro 285 euro in gettoni. Marco Dominici ha 12 presenze, mentre Laura Lazzari 11 e ...davvero così? Il televoto, diversamente da quanto accaduto nelle precedenti puntate, è stato ... Il Punto Z/ Alfonso"Voglio Gaia Zorzi al GF Vip 6", Zorzi "già telefonato" BRANDO GIORGI ...